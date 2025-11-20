Gerardo Torres sobre peritaje de audios: "Buscamos a la empresa más destacada"

Tegucigalpa, Honduras.

"Lo que nosotros hicimos fue buscar a la empresa más destacada de América Latina y mandar los audios para que le hicieran un peritaje , y nos dijeron que en un 98 % se comprueba que los audios no fueron manipulados", explicó.

El vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres , defendió este miércoles el peritaje realizado a los audios atribuidos a Cossette López y Tomás Zambrano , asegurando que el análisis confirmó en un 98 % que las grabaciones no fueron manipuladas.

Según explicó, el gobierno decidió contratar a una empresa especializada debido a que, tras las declaraciones del fiscal general sobre la autenticidad del material, surgieron versiones en diversos medios y sectores de oposición que afirmaban que los archivos eran producto de inteligencia artificial.

"Nosotros contratamos a la empresa porque muchos medios de comunicación y voceros de la oposición, de manera irresponsable, salieron a decir que eran audios de inteligencia artificial", aseguró Torres.

Torres detalló que la empresa seleccionada es "la más destacada de América Latina" en ciberseguridad y análisis forense digital, a la cual se remitieron los audios para un estudio técnico. El informe, dijo, confirmó que las grabaciones son genuinas y muestran a López "conspirando para afectar las elecciones en el país".

El vicecanciller cuestionó la reacción del abogado Gustavo Aspra, defensor de López, afirmando que este "corrió a intentar desacreditar el informe" y que la existencia de amenazas contra el ciudadano colombiano involucrado revela la desesperación de ciertos sectores por evitar que se conozca la verdad. "Hay intereses muy fuertes tratando de callar esto", subrayó.

Ante los señalamientos de la defensa, que argumenta no haber tenido acceso a los audios para realizar su propio peritaje, Torres aseguró que los archivos están disponibles públicamente.

"Los audios que enviamos a Colombia los descargamos de internet, como puede hacerlo cualquier hondureño", sostuvo, recordando que el propio fiscal general los difundió en conferencia de prensa.