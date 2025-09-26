FFAA, en "alerta máxima" por incidentes en el golfo de Fonseca

Las Fuerzas Armadas de Honduras elevaron a "máxima alerta" su estado operativo luego de reportarse dos nuevas incursiones marítimas de embarcaciones de la Marina Nacional de El Salvador en aguas bajo jurisdicción hondureña, dentro del golfo de Fonseca.
Los incidentes fueron documentados en dos comunicados oficiales divulgados en las últimas 24 horas.
Según el informe, el primer ingreso irregular ocurrió el 25 de septiembre a las 8:13 de la mañana, cuando el Guardacostas PM-8 salvadoreño atravesó los límites marítimos de Honduras y avanzó hasta ingresar en aguas nicaragüenses. A
Ante esta maniobra, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua desplegó una embarcación para escoltar la salida del buque. No obstante, en su intento por eludir la vigilancia nicaragüense, la nave regresó nuevamente a territorio marítimo hondureño alrededor de las 10:20 de la mañana.
Horas después, la incursión se amplió con la participación del Guardacostas PM-15 y una unidad de respuesta rápida de El Salvador, las cuales, según el reporte hondureño, permanecieron en el área hasta las 4:45 de la tarde, desatendiendo los llamados de advertencia transmitidos por radio.
Frente a esta situación, las Fuerzas Armadas de Honduras reforzaron su presencia en la zona mediante el despliegue del Guardacostas Honduras y unidades artilladas de respuesta rápida, mientras que la Fuerza Aérea Hondureña realizó vuelos de reconocimiento para monitorear los movimientos de las embarcaciones extranjeras.
La institución castrense calificó las acciones como una provocación y un desafío a la soberanía nacional, recordando que la delimitación marítima en el Golfo de Fonseca se encuentra definida por las sentencias de la Corte Internacional de Justicia dictadas en 1992 y 2007, las cuales establecen los límites entre Honduras, El Salvador y Nicaragua.