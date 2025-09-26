FFAA, en "alerta máxima" por incidentes en el golfo de Fonseca

Tegucigalpa.

Las Fuerzas Armadas de Honduras elevaron a "máxima alerta" su estado operativo luego de reportarse dos nuevas incursiones marítimas de embarcaciones de la Marina Nacional de El Salvador en aguas bajo jurisdicción hondureña, dentro del golfo de Fonseca. Los incidentes fueron documentados en dos comunicados oficiales divulgados en las últimas 24 horas.

Según el informe, el primer ingreso irregular ocurrió el 25 de septiembre a las 8:13 de la mañana, cuando el Guardacostas PM-8 salvadoreño atravesó los límites marítimos de Honduras y avanzó hasta ingresar en aguas nicaragüenses. A Ante esta maniobra, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua desplegó una embarcación para escoltar la salida del buque. No obstante, en su intento por eludir la vigilancia nicaragüense, la nave regresó nuevamente a territorio marítimo hondureño alrededor de las 10:20 de la mañana.

#ComunicadoOficial || Las Fuerzas Armadas de Honduras, actualizando la situación que ocurrió en el Golfo de Fonseca, el 24 y 25 de septiembre, donde se irrespetó nuestra soberanía nacional, a la comunidad nacional e internacional, comunica lo siguiente: #FuerzasArmadasHN pic.twitter.com/vyGuz7oPky — Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) September 26, 2025