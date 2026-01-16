Fiscal general reasigna a Luis Javier Santos

Tegucigalpa.

El fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, anunció ayer, jueves, la asignación temporal del fiscal Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), a la Escuela de Formación “Orlan Chávez”. “Durante seis meses estará colaborando en la formación de fiscales para mejorar la persecución de los delitos de corrupción en todas sus formas”, señaló el titular del MP a través de sus redes sociales.

En paralelo, el fiscal general informó que la jefatura de Uferco será asumida por otro profesional con experiencia comprobada en investigaciones de alto impacto. Ante versiones que circularon sobre una supuesta destitución, el Ministerio Público aclaró que la salida de Santos de la oficina anticorrupción no responde a una separación del cargo, sino a un traslado interno autorizado por la ley.

En aras de fortalecer y dar un mayor dinamismo al Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad, he asignado al fiscal Luis Javier Santos a la Escuela de Formación “Orlan Chávez”, para que durante un período de seis meses y con su amplia experiencia, colabore... — Johel Antonio Zelaya Alvarez (@jaza_hn) January 15, 2026