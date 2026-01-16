  1. Inicio
  2. · Honduras

Fiscal general reasigna a Luis Javier Santos

Luis Javier Santos se ha desempeñado como jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción

Fiscal general reasigna a Luis Javier Santos

Johel Zelaya, fiscal general (a la izquierda en la imagen), y Luis Javier Santos (derecha).

Tegucigalpa.

El fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, anunció ayer, jueves, la asignación temporal del fiscal Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), a la Escuela de Formación “Orlan Chávez”.

“Durante seis meses estará colaborando en la formación de fiscales para mejorar la persecución de los delitos de corrupción en todas sus formas”, señaló el titular del MP a través de sus redes sociales.

Sala Constitucional guarda silencio ante siete recursos contra decreto 58-2025

En paralelo, el fiscal general informó que la jefatura de Uferco será asumida por otro profesional con experiencia comprobada en investigaciones de alto impacto.

Ante versiones que circularon sobre una supuesta destitución, el Ministerio Público aclaró que la salida de Santos de la oficina anticorrupción no responde a una separación del cargo, sino a un traslado interno autorizado por la ley.

Las autoridades detallaron que el propio fiscal solicitó integrarse de manera temporal a la escuela de formación, con el propósito de compartir sus conocimientos con otros fiscales, especialmente los que laboran en el interior del país.

Además, recordaron que Santos ya había expresado anteriormente su interés en contribuir a la capacitación de nuevas generaciones dentro del Ministerio Público, como parte del fortalecimiento institucional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias