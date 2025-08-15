Puerto Cortés vive este sábado el desfile de carrozas por la Feria Agostina

Puerto Cortés, Honduras

Este sábado a las 5:00 pm será el desfile de carrozas y comparsas por la tercera avenida. La alcaldesa Martell resaltó que este año la feria se desarrolla con un espíritu de inclusión y convivencia: “Queremos que cada barrio y comunidad viva la alegría de nuestras tradiciones y que nuestros visitantes sientan el calor de Puerto Cortés”.

La Municipalidad de Puerto Cortés, encabezada por la alcaldesa María Luisa Martell , ha celebrado una serie de actividades culturales, deportivas y recreativas para toda la familia por motivo de la Feria Agostina.

Entre las actividades más destacadas se encuentran:

Sábado 16 de agosto: Desfile de Carrozas y Comparsas.

Jueves 21 de agosto: Baile del Recuerdo en la Base Naval.

Viernes 22 de agosto: Noche Veneciana con Grupo Manía y La Gran Banda.

Sábado 23 de agosto: Gran Carnaval Agostino con más de 10 agrupaciones musicales.

Domingo 24 de agosto: Festival de la Sopa en barrio Marejada.

Este mes se destacaron 15 miniferias en diferentes barrios, promoviendo la participación local y la descentralización del evento, bajo la visión de “hacer lo mejor para que lo disfrute todo Puerto Cortés y las personas que nos visitan” expresada por la alcaldesa.

La feria promete ser una de las más participativas y alegres de los últimos años, marcando el cierre del último año de gestión de la alcaldesa Martell, según las autoridades.



La Feria Agostina 2025 será el escenario perfecto para celebrar la identidad portuaria con música, gastronomía, deporte y cultura, consolidándose como uno de los eventos más esperados de la región.