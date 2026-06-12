Falta de acuerdos retrasa elección de representantes del CNE y TJE

TEGUCIGALPA

El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, reconoció que en el Congreso Nacional aún no existen los consensos necesarios para elegir a los representantes que deberán llenar las vacantes en los órganos electorales, tras los juicios políticos impulsados por el Legislativo. El parlamentario señaló que, además de concretar estos nombramientos, el país debe avanzar en una serie de reformas electorales orientadas a fortalecer la institucionalidad y garantizar mayor eficiencia en los procesos comiciales.

"Necesitamos despolitizar los órganos electorales, para que gente ajena a los partidos políticos transforme lo que llamamos nosotros como Trep, para que sea un conteo mucho más rápido", expresó Rivera Callejas, quien es el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional. En ese sentido, consideró que las reformas deben aprobarse antes de que finalice el presente año. Entre las modificaciones planteadas mencionó cambios en los mecanismos de toma de decisiones dentro de los organismos electorales, eliminando el requisito de unanimidad y sustituyéndolo por la mayoría simple o la mitad más uno de los votos. Asimismo, propuso establecer sanciones más severas para aquellos magistrados o consejeros que no asistan a las sesiones o abandonen las mismas como medida de presión política.

A criterio del diputado, estas conductas afectan el normal funcionamiento de las instituciones encargadas de organizar los procesos electorales.

Reformas electorales

Rivera Callejas también se refirió a reformas de mayor alcance, entre ellas la posibilidad de implementar una segunda vuelta electoral y que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) sea administrado directamente por el Consejo Nacional Electoral y no mediante la contratación de empresas extranjeras. Consultado sobre si las reformas electorales deberían aprobarse antes que la elección de los nuevos funcionarios de los entes electorales, el congresista sostuvo que ambos procesos deben desarrollarse de manera simultánea. "Ambas al mismo tiempo, en paralelo, reformando la ley y buscando los consensos para hacer la elección", manifestó.

Sin consenso para elegir a representantes del CNE y TJE