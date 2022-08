“Falsos y cínicos”: Luis Redondo dice que le pidieron “acuerdos” para elección de la Corte

Redondo, en sesión plenaria, describió que, en su posición, ha sido “buscado en privado” por actores políticos para “colocar a sus esbirros” en la nueva mesa de magistrados, aunque no precisó quiénes.

Redondo extendió sus declaraciones en su cuenta en Twitter, respondiendo a críticos de su propuesta de informe denominado “La Verdad”, en la que se refiere a la elección de la junta nominadora de la Corte Suprema de Justicia.

“En público se plantan en contra de lo que hacemos, cuando no hacemos lo que hacían las estructuras criminales que estaban acostumbradas a imponer”, pero en privado me buscan para “acuerdos”, hasta me han pedido ponga en la Corte a sus esbirros, SON FALSOS, CÍNICOS”, escribió Redondo en Twitter.

“Se sientan con criminales y se toman fotos, firman acuerdos internacionales que son falsos, son montajes de simulacros de transparencia que solo han servido para apoyar a sus criminales que han gobernado en los últimos 13 años, retienen acusaciones y denuncias”, extendió el presidente de la Sala Legislativa.