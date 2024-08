En seis meses quedará suspendida la extradición con Estados Unidos

El plenipotenciario agregó que “Estados Unidos está interviniendo en asuntos internos nuestros. Si ellos pretenderán seguir dirigiendo nuestra política interna, no se puede aceptar; hay un tema de injerencia y el mensaje va ahí porque debe haber una relación de respeto, no se puede cooperar con quien nos ataca y no nos pueden imponer con quiénes somos amigos y con quién no. Ellos han llegado a acuerdos con países como China, Rusia y Venezuela, por eso estamos en contra de las declaraciones de la embajadora Dogu”.

Sobre la denuncia, precisó que “haremos los procedimientos para denunciar el Tratado y seguiremos esa línea. Es difícil cooperar con un país que desconoce situaciones como la relación que tuvieron ellos con el narcotraficante de Juan Orlando Hernández y por eso hay una doble moral, nos quieren imponer lo que ellos quieren”.

Añadió que “estudiaremos el Tratado, veremos cuál es el procedimiento. Lo que sí es que vamos a enviar una comunicación a EE UU diciendo que denunciamos el Tratado y en un determinado tiempo quedará suspendido el mismo, después deberá depositarse a Naciones Unidas. Mientras no esté en vigencia la denuncia, los procesos de extradición continuarán”.

A su vez, confirmó que “son 120 días (seis meses) para que entre en vigencia la denuncia y suspensión. Tenemos otros tratados de extradición vigentes con otros países, será con Estados Unidos con quien ya no”. Las declaraciones que desataron el enojo en el gobierno de Xiomara Castro por parte de Dogu fueron: “Estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela, fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante. No podía entender por qué ellos decidieron hacer eso”.

La presidenta Xiomara Castro reaccionó y sostuvo que “la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable. Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta”.

Finalizando: “Con fundamento en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, he ordenado al Canciller Enrique Reina denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos”.