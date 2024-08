Canciller a Laura Dogu: “Es insoportable el irrespeto”

“Es insoportable el irrespeto e injerencia de Embajadora Laura Dogu @USAmbHonduras. Honduras acudió a una competencia de academias militares, insinuar o implicar como narcotraficantes y descalificar a nuestras autoridades es realmente una amenaza directa a nuestra independencia y soberanía. No guardemos silencio ante estas expresiones sin fundamento”, escribió el canciller hondureño en su cuenta oficial en X.

“Fue sorprendente ver a los ministros sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela”, señaló Dogu, en referencia a Vladimir Padrino López, Ministro de Defensa de Venezuela, acusado por Estados Unidos de conspirar para distribuir cocaína utilizando aviones registrados en ese país entre 2014 y 2019.

José Manuel Zelaya y Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas, defendieron una vez más su reciente visita a Venezuela.

El funcionario y el jefe castrense estuvieron en un evento deportivo de cadetes en la ciudad de Caracas y se reunieron con Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, ligado a estructuras criminales.

Al ser consultado, Hernández dijo: “¿Cuál es el problema? No tenemos subordinación a nadie. Atendimos la visita a Venezuela porque me dijeron que tenía que ir y cumplí, lo haría un millón de veces más”. El titular de las FF AA agregó que “las Fuerzas Armadas van a respetar el poder de las mayorías, somos leales a la Constitución, no somos traidores a la patria”. Dijo que “no nos prestamos a fraudes electorales”.