Esto pidió Mauricio Hernández en lectura de su sentencia en Nueva York

El exoficial de la Policía hondureña, Mauricio Hernández Pineda, dijo este martes en la lectura de sentencia que en la prisión está enseñando español y aconsejando a cristianos.

¡Todos levántense!

Juez Castel: He leído la carta del señor Pineda. Pineda dice que está enseñando español y aconsejando a cristianos.

Richard J. Ma (Abogado de Pineda): No hay objeción al informe previo a la sentencia.

Richard J. Ma: El juez Schofield condenó en 2018 a García de la PNH, que trabajó con Lionel Rivera de los Cachiros, a 168 meses o 14 años. Ludwig Zelaya Romero tenía listas de sicarios, mató a un periodista. Le dieron 144 meses o 12 años.

Richard J. Ma: Pineda aceptó su responsabilidad; otros en este caso han llenado el aire de mentiras. ha aprendido inglés.

(Pineda está usando auriculares de interpretación)

Juez Castel: ¿Da su consentimiento para que lo expulsen de Estados Unidos?

Richard J. Ma: Le preocupa que le impida obtener programas.

Pineda: He sido blanco de ataques de altos funcionarios de este gobierno. Me metieron en el hoyo durante 271 días. Me han puesto con pandillas. He visto gente quemada con agua caliente; He visto a dos colegas asesinados brutalmente

Fiscalía: Pineda buscó obstruir la justicia. Advirtió a los cooperadores contra los miembros de su familia para que no cooperaran.

Juez Castel: ¿Publicaciones en las redes sociales? ¿Pintura con pistola? ¿Es esto una obstrucción a la justicia?

Fiscalía: Entiendo el escepticismo de la Corte.