María Elvira Salazar destaca reunión con Nasry Asfura en Washington

Washington, Estados Unidos.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, agradeció este miércoles a Nasry Asfura, presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, tras sostener una reunión en la Embajada de Israel en Estados Unidos. “Gracias al embajador de Israel en EE. UU., Yechiel Leiter, por recibirnos. Fue un honor conocer al presidente electo de Honduras, Tito Asfura, y escuchar su visión para el país”, expresó la congresista en su cuenta de X. Además, afirmó que “Honduras corrige el rumbo y retoma su histórica relación con Israel. Comienza una nueva etapa de prosperidad y amistad”.

Honduras corrige el rumbo y retoma su histórica relación con Israel. Comienza una nueva etapa de...

Nasry Asfura inició el pasado domingo 11 de enero su primera gira internacional, luego de ser captado saliendo del Aeropuerto Internacional de Palmerola, marcando así el arranque formal de su agenda exterior previo a la toma de posesión del próximo 27 de enero. El mandatario electo arribó a Palmerola y abordó el avión sin compañía visible, en un movimiento discreto que confirmó el inicio de su viaje con destino a Estados Unidos, país considerado clave dentro de sus prioridades económicas y diplomáticas. La salida de Asfura se produjo tras varios días de intensa actividad política y reuniones de trabajo a nivel nacional, enfocadas principalmente en la consolidación de su gabinete y en la definición de las líneas estratégicas que guiarán su futura administración.