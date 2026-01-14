María Elvira Salazar destaca reunión con Nasry Asfura en Washington

La congresista estadounidense María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, agradeció este miércoles a Nasry Asfura, presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, tras sostener una reunión en la Embajada de Israel en Estados Unidos.
“Gracias al embajador de Israel en EE. UU., Yechiel Leiter, por recibirnos. Fue un honor conocer al presidente electo de Honduras, Tito Asfura, y escuchar su visión para el país”, expresó la congresista en su cuenta de X.
Además, afirmó que “Honduras corrige el rumbo y retoma su histórica relación con Israel. Comienza una nueva etapa de prosperidad y amistad”.
Nasry Asfura inició el pasado domingo 11 de enero su primera gira internacional, luego de ser captado saliendo del Aeropuerto Internacional de Palmerola, marcando así el arranque formal de su agenda exterior previo a la toma de posesión del próximo 27 de enero.
El mandatario electo arribó a Palmerola y abordó el avión sin compañía visible, en un movimiento discreto que confirmó el inicio de su viaje con destino a Estados Unidos, país considerado clave dentro de sus prioridades económicas y diplomáticas.
La salida de Asfura se produjo tras varios días de intensa actividad política y reuniones de trabajo a nivel nacional, enfocadas principalmente en la consolidación de su gabinete y en la definición de las líneas estratégicas que guiarán su futura administración.
Durante su gira, el presidente electo ha sostenido encuentros con representantes internacionales de alto nivel. El martes se reunió con organismos financieros multilaterales en la capital estadounidense, como parte de su visita oficial previa a su desplazamiento a Israel, donde también tiene programadas reuniones con autoridades de ese país.
La agenda incluyó acercamientos con instituciones financieras internacionales, entre ellas el Banco Mundial, organismo que dio la bienvenida oficial al presidente electo, reflejando el interés en establecer un canal directo de diálogo con el próximo gobierno hondureño.
Como parte de su estadía en Washington, Asfura también sostuvo un encuentro con Dina Siegel Vann, directora del Comité Judío Americano, y Daniela Greene, directora adjunta de la organización. En la reunión participaron además Mireya Agüero, canciller entrante, con quienes dialogaron sobre temas de interés mutuo y el fortalecimiento de los vínculos de cooperación.