GK Global proyecta invertir más de 500 millones de dólares en Honduras y la región

Washington, Estados Unidos

La declaración se dio en el marco de una reunión oficial entre el equipo directivo de GK Global y altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, que buscó fortalecer la cooperación público-privada y avanzar en proyectos que promuevan oportunidades económicas sostenibles en Centroamérica.

La empresa GK Global anunció este miércoles su intención de invertir más de 500 millones de dólares en Honduras , El Salvador y México durante los próximos años, como parte de una agenda enfocada en la creación de empleo y el desarrollo económico regional.

La cita se realizó tras la reunión entre el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, la cual destacó la importancia de fomentar el comercio, la inversión y la cooperación económica bilateral.

Por parte de GK Global participaron Deborah Merrill, presidenta de la Junta Directiva; Edward Gribbin, miembro de la Junta; David Miller, vicepresidente de Ventas; y Kathia Yacamam, vicepresidenta de Mercadeo. La delegación estadounidense estuvo encabezada por Ricardo Pita, asesor senior del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, junto a otros funcionarios gubernamentales.

Durante el encuentro se discutieron oportunidades de inversión regional y mecanismos de colaboración público-privada orientados a la creación de empleo formal y de calidad, considerado un elemento clave para abordar las causas estructurales de la migración irregular y fortalecer la estabilidad económica de la región. La estrategia se desarrolla en línea con la política America First, priorizando el crecimiento económico, la resiliencia de las cadenas de suministro y resultados concretos tanto para Estados Unidos como para sus socios regionales.

GK Global destacó que sus inversiones previas, como Green Valley Hub y Altia Smart City, han generado más de 25,000 empleos directos, impulsando ecosistemas industriales y tecnológicos que benefician a las comunidades donde opera. Además, la compañía reafirmó su compromiso con el desarrollo industrial responsable, la expansión de plataformas productivas en manufactura avanzada, operaciones textiles integradas, infraestructura sostenible y ecosistemas de smart cities.

Los representantes de la empresa resaltaron también que GK Global es uno de los mayores usuarios de algodón producido en Estados Unidos en Centroamérica, fortaleciendo las cadenas de suministro estadounidenses y apoyando directamente a productores agrícolas y a las industrias vinculadas a este sector.

Finalmente, ambas partes coincidieron en la importancia de mantener y fortalecer la cooperación entre el sector privado estadounidense y el Gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de promover inversiones responsables, generar empleo y contribuir a la estabilidad regional, reduciendo la migración irregular mediante oportunidades económicas sostenibles en los países de origen.