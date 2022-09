“Esta es la tercera vez que ocurre”: Dramáticos relatos de hondureños que vivían en la Guillén

Los deslizamientos de tierra en varias zonas de Tegucigalpa no son nuevos, pero, en la actualidad, las colonias Guillén, Santa Rosa y El Reparto se están hundiendo.

Los más pobres, pese a los reiterados llamamientos para que desalojaran, se resistieron porque no tenían adonde ir y no recibían ayuda de las autoridades locales, según relataron a Efe al menos dos damnificados.

Rixi Bueso dijo que las autoridades han llegado a evacuar a las familias que vivían en la colonia Guillén, que luce como si hubiera sido destruido por un gran terremoto, pero que antes no se fueron porque no las autoridades municipales no les cumplieron con las promesas de llevarles a un sitio seguro.