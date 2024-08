Esperan de China ventajas competitivas para Honduras

Tomando en cuenta que Honduras rompió relaciones con Taiwán buscando un mayor apoyo económico, el país solo ha recibido 280 millones de dólares de China como cooperación no reembolsable para reparación de escuelas y una donación de 100 mil dólares en adquisición de insumos médicos en Roatán, Islas de la Bahía.

Más de un año ha transcurrido ya desde que Honduras y China establecieron relaciones diplomáticas y, hasta el momento, no ha sido lo esperado por diversos sectores.

De su lado, Graco Pérez, experto en derecho internacional, dijo: “¿Honduras está aumentando su producción de camarón, café o banano? ¡No! Nuestros productos exportables son los mismos, pero China está queriendo comprar el mismo producto a la mitad del precio que lo pagaba Taiwán”. El gobierno aceptó que China no dará dinero para proyectos macro hasta que el Tratado de Libre Comercio (TLC) no esté firmado.

El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, expresó que “las condiciones propuestas por China no son aceptables ni para el Gobierno ni para el sector privado. Es importante proteger la inversión y los empleos en Honduras”.

“Supone que esperan que esté finiquitado el Tratado porque tiene un capítulo de inversiones en el cual ya se definió que no vamos con Ciadi -Centro Internacional de Arreglo de Diferencias -, sino que vamos con el sistema de Naciones Unidas”, dijo Fredis Cerrato, ministro de Desarrollo Económico.

Y que, hasta la fecha, lo que busca China con Honduras mediante el TLC no es lo que ellos esperaban.

“Sentimos hasta este momento que no está clara la asimetría y no estamos logrando los beneficios que buscamos lograr. Esperamos que nos den ventajas competitivas ya que no son negociadores flexibles, son bastante duros y debemos tener paciencia”, apuntó.

Sin embargo, para el canciller Eduardo Enrique Reina “ha sido un exitoso año entre Honduras y China”.

Honduras y China anunciaron el 26 de marzo de 2023 el establecimiento de relaciones diplomáticas, horas después de que el país centroamericano oficializara la ruptura de las que mantenía con Taiwán desde 1941.

A mediados de julio, Honduras envió los primeros dos contenedores con 36 toneladas de camarón al mercado de China, libres de aranceles.