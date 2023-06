Escala básica de la Policía Nacional exige apoyo lógístico a la Secretaría de Seguridad

La escala básica de la Policía Nacional exigió a la Secretaría de Seguridad mayor apoyo logístico ya que tienen tres años de no hacerlo.

Para hacer mención algunos detalles: Es penoso que tenemos más de tres años que no se nos dota de uniformes, botas, computadoras y otros medios logísticos, etc, etc de los cuales ustedes son los responsables y cuando el Estado les ha asignado grandes presupuestos, al grado que el Policía compra por sus propios medios indumentaria Policial con el fin de andar corregidos, con la taza de seguridad deberían de aprobar mejores derechos y prevendas para la Escala Básica, ya que nosotros somos el verdadero motor de esta noble Institución y deben de gestionar para el beneficio de nosotros y de nuestra familia así como lo estable la ley orgánica de la Policía Nacional en el artículo 47.

Nosotros sabemos Plenamente que el Estado a través del Congreso Nacional aprobó un presupuesto para la alimentación de cada Policía, lo cual cada 15 de cada mes tienen que hacer el depósito, y porqué hasta la fecha de hoy ni un alto Oficial se ha pronunciando explicando el motivo porque no lo han acreditado.

Exigen un exelente servicio pero no sé preocupan por el bienestar de nosotros. Reconozcan que no todo el tiempo vamos estar con la cabeza hagachada, somos profesionales en diferentes áreas ya no somos Policías analfabetos y traten a su personal como a ustedes les gusta que los traten, todos nos merecemos respeto, nosotros somos los que más trabajamos y somos los que menos beneficios tenemos.

Atentamente: Escala Básica”.