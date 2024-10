Más de 25,000 abonados pagan el 40% del subsidio de energía en Honduras

También, encontraron discrepancias en los datos de los usuarios no residenciales, es decir comercio e industria, que pagaron el subsidio de 150 kwh cuyos consumos facturados son menores o iguales a 3,000 kwh (es decir, que no deberían pagar el aporte), en los códigos de transacción y claves duplicadas en los códigos de transacción por causa de refacturaciones y ajustes a los usuarios.

El sector privado no se opone a las políticas de subsidio y las considera necesarias, pero cree que no deben ser permanentes y deben evaluarse constantemente para medir su efectividad y costo. Según Kafati, la política actual no beneficia a nadie, ya que los consumidores terminan pagando más por productos y servicios debido a una política pública mal estudiada por el Gobierno.

Consultados los hondureños sobre el subsidio aseguran que este “beneficio” no es parejo. Marlyn Cantarero escribió en Facebook de LA PRENSA: “No debe existir subsidio, todos los hondureños debemos pagar, pobres y ricos porque este no es un país desarrollado y el que no quiere pagar que no pida el servicio, así como pagan cable y wifi”.

Xavier Ramos expresó “el subsidio de otros me lo cobran a mí, estoy pagando exactamente tres veces lo que pagaba antes”.

Jorge Rodas compartió que tiene más de un año de no pagar energía y “ahora sí cuido, solo lo que necesito uso”.

Elio Morga comentó: “estoy pagando el 300% más de lo que pagaba hace dos años, haciendo más irresponsables y mantenidos a otros, pagándoles energía y el gobierno quedando bien, saludando con sobrero ajeno”.

Para muchos, lejos de ser beneficiados con el subsidio, han sido afectados con aumentos a la factura mes a mes. “Es un descaro grande, en Honduras se paga la energía más cara, personas de escasos recursos sin ningún electrodoméstico y les llega un recibo de 1,000 a 2,000 lempiras”, reclamó Jessi Aguilar.