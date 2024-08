L10,938 millones suman subsidios a combustibles y energía en tres años

El economista Ismael Zepeda, consideró que “lo que se busca a través del gobierno con los subsidios (a los combustibles) es una medida paliativa, no es una medida que pueda a largo plazo ser sostenible porque no existe de manera presupuestaria colocar una línea de egresos que sea infinita y no se puede todos los años tener esta línea de egresos recurrentemente”.

Los remanentes de lo otorgado para los diferentes subsidios se deben a las fluctuaciones de precios y al no haber una tendencia alcista marcada en esos términos los fondos no se erogan y sin que tenga que ver con un tema de mala ejecución, argumentó el titular de la Sen, Erick Tejada que al mismo tiempo se desempeña como gerente interino de la ENEE.

De su lado, el analista Julio Raudales, afirmó que “los subsidios si bien es cierto benefician a una parte de la población hay que asegurarnos que sean las personas más pobres las que se vean beneficiadas; me parece que el gobierno está gastando recursos que pudieran utilizarse en salud y educación para beneficiar a personas que pueden pagar los servicios y lo importante es que se sepa focalizar el gasto público para favorecer a la gente más pobre”.