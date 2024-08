Aplazados en inversión pública en el sector turismo en Honduras

Tres de los 18 subsectores de inversión pública reportan hasta la fecha una ejecución que no supera el 10%. Según el desglose del Programa de Inversión Pública (PIP) publicado en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin), el subsector de competitividad y mipymes ha ejecutado solo 2.17 millones de lempiras de los 129 millones asignados, lo que representa un 1.68% del presupuesto para el presente ejercicio fiscal.

“No se han logrado corregir los errores que estructuralmente el sector público ha venido teniendo; no se tiene la apropiada planificación, no se hacen los planes operativos, no se tienen fechas tempranas o tardías para ir ejecutando los gastos e ir haciendo los avances”, manifestó el economista Martín Barahona.

Mario Palma, investigador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), consideró que una baja inversión productiva afecta la creación de empleos.

“Lo ideal es que hubiera mayor ejecución a la programada si la misma fuera en obras de infraestructura productiva y no en gasto corriente”, añadió.