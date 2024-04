La Cree investiga quejas por aumento en factura de energía

Sin embargo, el Gobierno anunció que este incremento sería subsidiado y no se trasladaría a los abonados.

Pese a que el aumento del 3.45% al costo de la energía durante este trimestre (abril, mayo y junio), sería absorbido por el Gobierno para no afectar el bolsillo de los hondureños, muchos abonados reclaman que este mes su factura vino con incrementos que van desde 300 hasta 4,000 lempiras.

Una de ellas fue Doris García, quien tuvo un incremento del 50% en su factura, pese a que ha sufrido de constantes apagones y mantenimientos de hasta ocho horas, esta energía no consumida no se vio reflejada en un ahorro en su recibo.

“Lamentamos el incremento en el recibo y los apagones y suspensiones que nos dañan los electrodomésticos”, dijo García, quien le salió cerca de L7,000 este mes.

En redes sociales abonados no dudaron en compartir su opinión sobre el sorpresivo incremento.

“Yo pensé que solo a mí me había salido alterado el recibo, pero ya vi que no, fue mucho lo que tuve que pagar cuando no uso muchas cosas por ahorrar, pero fue en vano”, compartió la ciudadana Raquel Valladares.

Enrique García escribió que tuvo un aumento y pasó de pagar L2,100 a L2,700. “Los contadores no sirven de nada porque solo calcula, a mí de L3,400 ahora tengo que pagar L6,600 y eso que no estuvimos parte del mes”, contó Frank Aguilar.

Expertos indican que las altas temperaturas, sobre todo en San Pedro Sula que llegan hasta los 42 grados causan un mayor consumo en aires acondicionados y otros aparatos que justificarían un incremento, aunque no desproporcional y exorbitante como de los que se quejan los abonados.

“El aumento era relativamente pequeño, del 3% pero el Gobierno lo iba a subsidiar, estos meses han sido los de mayor consumo en Honduras, hemos alcanzado demandas picos”, dijo Kevin Rodríguez, especialista en temas de energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).