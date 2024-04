$!Hay días que hasta 2,500 sectores se quedan sin energía por apagones

Ponce expone que ha pensado en ir ahorrando para comprar una planta portátil, ya que casi todos los días la luz se va de 8:00 am a 4:00 pm, haciendo el día insoportable.

Hasta 13 apagones en un solo día arruinan todo, la economía. ¿Quién va a ir a un lugar donde no hay luz?

No se suma lo ocurrido el 15 de abril debido a la carencia de datos.

La situación es muy parecida y no importa en que parte del país se encuentren, ya que las interrupciones, adonde sea, afectan negocios, la calidad de vida de las personas y hasta sus bienes.

Hernández, por su parte, añade que su negocio enfrenta pérdidas con los apagones no programados porque atrasan la entrega de productos a sus clientes y deben pagar horas extras a los empleados por el tiempo muerto que hay cuando se va la luz.

Aunque en marzo el problema no estaba tan acentuado como en abril (hubo días de apenas 300 sectores perjudicados), se registró un máximo de 4,404 comunidades sin fluido eléctrico el jueves 28 de marzo.

En este mes, el peor día fue el martes 2 de abril, cuando al menos 2,541 comunidades no tuvieron fluido eléctrico en algún momento de la jornada debido a múltiples fallas.

Hasta la diversión se ve afectada. Pinto cuenta que el mes pasado estaban de feria y en su barrio tenían un grupo musical para amenizar, pero la luz se fue a las 7:00 pm y regresó hasta las 2:00 am. “Nos quedamos sin fiesta en plena feria”, lamentó.

“Lo que el ministro de Energía me dijo es que la ola de calor sobrecarga transformadores, cables y circuitos. Además, se necesitaba una subestación para poder aliviar esa sobrecarga. Pero eso implica un montón de millones y es supercaro, entonces creemos que eso ( apagones ) se va a seguir dando porque la sobrecarga se da también por los nuevos proyectos que se van haciendo en los diferentes municipios”.

Además de eso, hasta hace poco no había oficina de atención al cliente de la Enee y no tenían cuadrillas suficientes para atender las fallas. Ocotepeque es un departamento supervulnerable.

Y si la luz no se va un día completo, hay jornadas en que ocurren entre tres y 10 apagones.

Lo que ocurre en este departamento conformado por 16 municipios no tiene comparación. Es una de las regiones del país que más sufre por la falta de energía.

Son justamente las suspensiones no notificadas las más perjudiciales.

Maynor Santamaría, habitante de San Marcos, Ocotepeque, señala que el problema con la falta de voltaje agudiza las interrupciones. “Últimamente ha habido muchos apagones, y al final el más perjudicado es el consumidor. Recordemos que antes de irse la luz no se va de un solo y regresa a las dos o tres horas, sino que antes de irse hay hasta cinco, seis, siete apagones, entonces eso viene a dañar los aparatos eléctricos”, expuso.

“Aunque no haya luz a causa de los apagones, el recibo no baja al fin de mes. Lo peor es la variación de voltaje

“Nadie está preparado. Aparte de eso, el voltaje es inestable, porque cuando se va, se va a un voltaje de 60, 70, y cuando regresa viene 130, 140.

Yo me he dedicado a la venta de electrodomésticos y en muchos lugares no les funcionan los aparatos, y al irles a hacer una medición con el tester tienen un voltaje hasta de 62, 65.

¿Cómo y cuándo le va a arrancar un aparato con ese voltaje? Incluso hay estabilizadores que no levantan ese voltaje, ya que es demasiado bajo o, viceversa, demasiado alto.

Entonces creo que es una problemática que estamos viviendo aquí en el occidente del país, y particularmente en Ocotepeque”, lamentó. Instó a que las autoridades de la Enee busquen soluciones inmediatas.