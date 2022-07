Plan de la Enee busca reducir un 8% de pérdidas en un año

Para aminorar las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( Enee ), el Gobierno lanzó el programa de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, con el cual prevén bajarlas de un 38% a un 15% en los próximos cuatro años de forma escalonada.

El ministro de Energía, Erick Tejada, indicó que Honduras tiene el índice de cobertura eléctrica más baja de Centroamérica, que es de un 85%; sin embargo, plantean un programa de electrificación rural, que con las inversiones de transmisión y la expansión de redes de distribución se mejorará la cobertura. El funcionario agregó que las pérdidas técnicas y no técnicas del país rondan el 38% y que son las segundas más altas de la región, superadas solamente por Haití.

Esta no es la primera vez que un Gobierno anuncia un plan para reducir las pérdidas de la estatal, en 2016 el gobierno de Juan Orlando Hernández firmó un acuerdo con la Empresa Energía Honduras (EEH) que buscaba reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en 17%, pero no lo han logrado.

Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), manifestó que ejecutar el plan de reducción de pérdidas es necesario y urgente, pues la Enee es la estatal que acumula mayor deuda.

“Rescatar el sector eléctrico debe ser la prioridad número uno y debe estar en la agenda del Gobierno por los cuatro años”.

Agregó que el 80% de las pérdidas totales son no técnicas; es decir, por robo de energía, por lo que se deben ejecutar acciones para contrarrestar el hurto.Para Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Enee, las expectativas del plan son buenas.

“El plan debe ser sostenible, con logística, con todas las herramientas y el equipamiento que se necesita para un trabajo tan delicado como ese”.