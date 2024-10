En Honduras, la malnutrición se agrava con la edad

Si le diste clic a esa nota es porque tal vez estés interesado en cómo la malnutrición está afectando a la tercera edad en condiciones de pobreza en Honduras, es un tema que no suele ser atractivo, pero del que la Universidad Nacional Autónoma acaba de realizar un estudio.

Con esa cantidad apenas se puede sostener un hogar. Hay que agregar que el deficiente sistema de salud en Honduras no permite un control en enfermedades de base que padecen la mayoría de los ancianos.

La pobreza en la que viven la mayoría de los hondureños , y de la que las personas de la tercera edad enfrentaron casi toda su vida, les lleva a no llevar una dieta saludable.

María Luisa García, coordinadora del observatorio nutricional , menciona que el estudio sobre la alimentación de los adultos mayores refleja una realidad. Aunque los adultos mayores pudieran acceder a alimentos, la mayoría no está obteniendo una nutrición adecuada.

García, quien es académica de la UNAH y experta en nutrición, explicó que lo anterior se debe a que los adultos mayores no cuentan con una persona que se encargue de su alimentación.

“Si no hay una persona que esté encargada de su alimentación, difícilmente el adulto mayor a esa edad obtendrá una conciencia de lo que debe o no debe comer”, apuntó.

El estudio indica que son las mujeres quienes tienen mayores porcentajes en los indicadores de bajo peso y obesidad, respecto a los hombres.

“La falta de ingresos es una de las razones por las cuales los adultos mayores no tienen acceso a alimentos nutritivos. En Honduras, la mayoría de los adultos mayores no cuenta con una jubilación, lo que significa que no tienen ingresos dignos o adecuados para cubrir sus necesidades alimenticias y, mucho menos, las de salud, que están interrelacionadas”, explicó la coordinadora del observatorio.