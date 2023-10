Tres prejuicios sobre la tercera edad que se deben eliminar

El prejuicio etario, conocido como edadismo, está presente en diversas situaciones cotidianas, como señala el estudio Tsunami LATAM, realizado por un grupo de investigación con foco en estas generaciones invisibilizadas.

De acuerdo con los datos relevados por la investigación, el 31% de adultos mayores de 50 años declara haber sentido algún tipo de discriminación debido a su edad.

’Sos terco, sos difícil, sólo querés hacerlo como vos querés’ son algunos de los prejuicios a las que se enfrentan las personas mayores, como si ellos ya no tuvieran autonomía para distinguir cómo quieren vivir” asegura la antropóloga y escritora Mirian Goldemberg, que hace más de 30 años estudia el envejecimiento y la felicidad.

Si bien a esta generación se le llama invisible lo correcto es decir que está invisibilizada (no se le representa públicamente). Son pocas las imágenes que aparecen en las publicidades, los medios, el cine y no los representan, no los muestran tal cual son, no reflejan como se vive la adultez donde la expectativa de vida ha crecido 5.5 años respecto al año 2000.

Por esta razón, y en conmemoración del Día Internacional del Adulto Mayor, celebrado el 1° de octubre a nivel mundial, se invita a la reflexión señalando 3 de los principales prejuicios relacionados a la edad, para comenzar a modificar esta imagen que se tiene en torno a esta población.

1. Son personas dependientes: Erróneamente se cree que no pueden continuar activamente en la fuerza laboral, voluntariado u ofreciendo algún servicio para subsistir.“En el mercado laboral, se te considera viejo e incapaz desde muy temprano, incluso mucho antes de envejecer.

Cuando tienes más de 40 años las dificultades para conseguir trabajo aumentan. Las personas mayores están siendo, en cierto modo, expulsadas del mercado laboral”, sostiene Mirian.

No obstante, de acuerdo con el estudio, un 73% de la población mayor de 50 años ya se encuentra planeando su vejez y retiro para no depender de terceros durante esta etapa.

Buscan administrar sus ingresos y gastos, ya que consideran que toda su vida fueron financieramente independiente y en esta etapa no tiene que porque ser diferente.