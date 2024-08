En Honduras, más de un millón de empleos serían afectados por la IA Generativa

En cuanto a los empleos en aumento, el 5% de los hombres empleados no tienen una computadora, mientras que el 1.9% sí cuentan con una. Para las mujeres, el 3.4% tienen una computadora y el 6.3% no tienen una.

En Honduras, de los empleos automatizados, según el informe del BM y OIT, el 0.6% de los hombres empleados no tienen una computadora, mientras que el 0.8% sí cuenta con una. En el caso de las mujeres, el 1.8% de las empleadas no tienen computadora y el 1.5% sí tienen una.

”En el caso de las universidades, carreras como ingeniería en sistemas, carreras informáticas que están generando las condiciones necesarias, lo mismo pasa en otras carreras que a pesar que en componente tecnológico no sea tan fuerte como en estas carreras también están apostando mucho a ello”.

Sergio Zepeda, coordinador del observatorio económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) , manifestó en entrevista con LA PRENSA que en el país hay una gran brecha digital, porque pese a que hay ciertas carreras en educación media y algunas en educación superior que están apostando al campo tecnológico, no todos los estudiantes pueden hacer un uso afectivo de ellas.

El estudio muestra que la mayoría de los empleos susceptibles a la automatización ya están digitalizados en la mayoría de los países. Sin embargo, en países de ingresos más bajos como Nicaragua, Guatemala y Honduras, aproximadamente la mitad de estos empleos no utilizan computadoras, lo que podría ofrecer una protección temporal contra la automatización. Además, estos empleos están ocupados desproporcionadamente por mujeres.

Unos 144,774 jóvenes entre 15 y 29 años no tienen trabajo. Con respecto a los que no estudian ni trabajan, ya suman 971 mil en el país, de los cuales 700 mil son mujeres.

“La formación profesional no es el único elemento que se requiere para incorporarse al mercado de trabajo, se requiere además de habilidades digitales, acompañado de habilidades blandas, principalmente para jóvenes, por lo que es necesario que las instituciones educativas incorporen estos elementos en los pénsum académicos”, recomendó Fortín.

La tercera tendencia es que los trabajadores siguen mostrando mucho interés en trabajar de forma remota o en modalidad híbrida, le cuarta es que las habilidades tecnológicas y el potencial de la Inteligencia Artificial serán aún más importantes y la cinco que más mujeres se incorporan al mercado laboral, en particular posibilitando a las madres reincorporarse a la fuerza laboral.

El Boletín Laboral 2024 del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) describe que las cinco tendencias laborales de este año son que en países de altos ingresos la Inteligencia Artificial aumenta la productividad, no así en los países de bajos ingresos, los empleos digitales siguen creciendo, impulsando oportunidades para trabajadores jóvenes.

Tatiana Paz, gerente de comunicaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), informó que según datos de la Bolsa de Empleo de la CCIC, un 85% de los perfiles que las empresas solicitan requieren conocimientos en habilidades digitales.

“Hay demanda de personal que sepa programas de manejo de inventarios, ventas, marketing, diseño, autocad en el caso de ingenierías, As400 es un software muy requerido en las plazas últimamente y por muy básica que sea la plaza, necesitan que sepan usar los programas de office. Muchas empresas ya han digitalizado sus procesos, entonces se vuelve necesario el personal con estos conocimientos”, apuntó.

Paz enfatizó que es importante que las personas cursen o se capaciten en estos programas como Excel intermedio o avanzado, por ejemplo, que abre muchas oportunidades para darle valor agregado a su perfil académico y para que puedan tener acceso a las oportunidades en el mercado laboral.

Jissel Rivera, experta en el mercado laboral, confirmó que hay quienes buscan empleo, pero que sea de forma remota o de una forma híbrida, es decir, que solo tengan que ir algunos días a la oficina.

“Muchos jóvenes están trabajando para empresas extranjeras de forma remota, sobre todo aquellos que hablan inglés, lo que buscan las empresas es que sean diestros con la tecnología”.

Rivera detalló que de cada 10 buscadores de trabajo, apenas unos dos tienen conocimiento de herramientas tecnológicas.

“Una muchacha buscaba empleo y aplicó para auxiliar contable, pero no sabe computación y es graduada del Intae, entonces realmente la oferta laboral está distante con la oferta académica”, contó.

En cuanto a las carreras técnicas, Rivera explicó que aunque tiene bastante demanda, hay quienes se confunden con las habilidades que deben tener. “Por ejemplo, me solicitaron ocho técnicos en refrigeración y creen que lavar aires es un técnico en refrigeración, no es así, hay centros técnicos que están sacando jóvenes con mala formación, porque quizá no cuentan con las herramientas innovadoras”, aseveró.

En Honduras viven más de 971,000 ninis, es decir, no estudian ni trabajan, de los cuales 700,000 son mujeres. El 69%, es decir, unos 666,649 de los ninis cuentan solo con educación primaria.