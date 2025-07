Emotivo adiós al querido periodista ceibeño Rossell Posas

La Ceiba, Atlántida

Hacía una semana había regresado para continuar con el tratamiento en La Ceiba. El pasado sábado, al caer la noche se sintió mal y fue llevado de urgencia al hospital Atlántida en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos, donde falleció el domingo en horas del mediodía.

"Me dijo estoy listo si Dios me quiere llevar. Me mandó hablar con la esposa y cuando fui me dijo me voy, él murió a las seis de la tarde del sábado porque dejó de respirar y no tenía signos vitales, pero Dios lo sostenía y me hablaba. Me dijo, 'quiero irme', y con quién te vas le pregunté y me dijo: 'me voy con Jesucristo, allá quiero estar'", manifestó su hermana Alba Posas.