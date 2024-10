Embajador de Cuba a diputados hondureños: “Me dan pena los arrepentidos de haber sido de izquierda”

La aprobación del tratado ha generado dudas en la sociedad civil y encendió las alarmas en parte de la oposición, debido a la insistencia del oficialismo en abrir el espacio aéreo a Cuba sin restricciones.

“Que nuestro espacio aéreo no sea puente de tráfico de drogas y nuestro territorio no sea puente para migrantes irregulares”, escribió el diputado nacionalista Antonio Rivera en su cuenta X, afirmando que si el tratado se aprueba, en 17 meses lo derogarán, pues aseguró que el Partido Libre no ganará la próxima contienda electoral.