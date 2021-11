$!Más de 1 millón están listos para ejercer el sufragio en el valle de Sula

Representantes de organizaciones y empresarios llaman a la calma para que ese día se celebre una fiesta electoral y no existan enfrentamientos o disturbios entre miembros de los diferentes partidos.

En las calles de algunos municipios como Choloma, El Progreso, Villanueva y La Lima, todavía no hay mucho movimiento político como en años anteriores, que desde varias semanas antes de las elecciones generales se observaban los carros con banderas y bocinas anunciando a los diferentes candidatos.

Roger López es un comerciante de Choloma, quien manifestó que “el pueblo ya está despertando porque no creemos en esos políticos que ofrecen y nunca cumplen, si nosotros no trabajamos no comemos, solo esperamos que los nuevos gobernantes sean considerados con el pueblo y dejen de cobrar tantos impuestos”.

El municipio de El Progreso es el que tiene la mayor carga electoral del departamento de Yoro, sin embargo, los pobladores esperan que el Gobierno central les apoye y puedan desarrollarse más.

Nicolás Larach, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, manifestó que los socios de la cámara se reunieron para buscar medidas de protección en el comercio, ya sea por la seguridad del Estado o empresas de seguridad privada, todo para prevenir situaciones que puedan suceder el día de las elecciones o posterior a las mismas.