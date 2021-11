“Elijamos vivir en paz, respeto y democracia”, es el llamado que hace a los hondureños el portavoz de la Conferencia Episcopal, el padre Juan Ángel López, instando a ejercer el sufragio este domingo 28 de noviembre, en el que Honduras celebra elecciones presidenciales.

“Cielos y tierra pasarán, mis palabras no pasarán”. No olvidemos todos, votantes y candidatos, que eterno es Dios, no ninguno de nosotros. La Vida está y la da sólo Dios así que perder la vida por algo o alguien pasajero, es inútil. Elijamos vivir en paz, respeto y libertad”, escribió en sus redes sociales el líder religioso hondureño.