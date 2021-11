A elecciones con 70% de votantes menores de 39 años

“Tenemos que votar no solo esperando un resultado de un partido político, sino que pensando que primero es Honduras, segundo es Honduras y tercero es Honduras. Hay que elegir sabiamente y comprender los distintos planes de gobierno de los distintos partidos políticos, qué propuestas tienen y conocer cómo funciona el cociente electoral”, dijo.

“Nuestra Constitución política nos dice en el artículo 44 que el sufragio es un derecho y una función pública, es universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto. Asimismo, es importante destacar el hecho que es el único deber y derecho que tenemos como hondureños en nuestras leyes y más allá de lo que dictan nuestros legisladores, es importante conocer qué es lo que está en riesgo en estas elecciones”, dijo Vilches. Desde el punto de vista de esta líder juvenil, “es importante que reconozcan que los jóvenes no son una minoría, sino un grupo importante capaz de decidir unas elecciones”.

Más de 80 presidentes en dos siglos de república.Desde 1824, cuando Dionisio de Herrera se proclamó primer jefe de Estado, Honduras ha sido dirigido por más de 80 políticos, incluidos militares que llegaron al poder por diferentes vías, no siempre a través de las urnas. Dionisio de Herrera estuvo tres años como mandatario. Fue destituido por una insurrección de conservadores de Guatemala.

A juicio de Carlos Urbizo Solís, uno de los economistas de mayor renombre en Honduras, estas elecciones “han despertado el entusiasmo de las personas y tienen unas diferencias importantes: hay dos contendientes importantes que representan dos ideologías muy distintas: uno representa la ideología conservadora, que no tiene ningún estigma, solo tiene una forma diferente de ver las funciones del Gobierno (como un gobierno pequeño, que no estorbe, que facilite a las personas y empresas desarrollarse con su propio esfuerzo) y por el otro lado, una ideología de tipo socialista que fundamentalmente presenta un plan en el cual el Gobierno le resuelve los problemas a las personas, un Gobierno asistencialista con programas de tipo social, está enfocado en lo que el Gobierno puede hacer por la gente y no lo que la gente puede hacer por el país”.

Para celebrar esta contienda, hay 15 candidatos a la Presidencia. Sin embargo, no todos buscan realmente el Poder Ejecutivo.

La mayoría va tras cuotas de poder, uno, específicamente el de la Unión Nacional Opositora de Honduras (Unoh), figura (solo su nombre, sin fotografía) en la papeleta por trámite porque el candidato, Salvador Nasralla, renunció a su aspiración en octubre pasado para establecer una alianza de hecho con Xiomara Castro, candidata de Libre.

Pero notoriamente la Presidencia es disputada con mayores probabilidades por Castro y Nasry Asfura del Partido Nacional, organización política que ha gobernado durante 12 años con tres períodos administrativos.

Urbizo Solís espera que el nuevo presidente indistintamente del partido al cual pertenezca busque “un gobierno de coalición” para evitar el autoritarismo en el cual están cayendo las democracias.

“No importa quién sea el presidente, lo que importa es que un partido político no tenga la mayoría de diputados en el Congreso. Si evitamos que tengan mayoría, los obligaremos a negociar, como dicen vulgarmente, por los mejores intereses de la patria. Angela Merkel, canciller de Alemania por 16 años, quien llegó a ser una mujer famosa y efectiva, nunca tuvo mayoría en el Parlamento. Nunca pasó del 33%, 34%, entonces se vio obligada a tener gobiernos de coalición y negociaron siempre por los intereses de Alemania.De ahí que Alemania sigue teniendo un poderío en el mundo entero”, dijo.

“Lamentablemente Honduras siempre queda peor que antes, los aparentes progresos son para una porción muy pequeña de la población . El perfil de Honduras es trágico, da tristeza porque es un perfil de pobreza y desempleo masivo”, destacó el economista.