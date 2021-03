En el limbo siguen los primeros cómputos del CNE sobre elecciones primarias

Tegucigalpa, Honduras.

Mientras los partidos políticos y la población hondureña esperaban avances de resultados oficiales tras la culminación de las elecciones primarias, hasta las 11:30 am de este lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se llamó al silencio y sin clarificar la duda de si habrá hoy primeros cómputos sobre los comicios electorales.

Según se conoció, el CNE hasta horas tempranas de este lunes aún no había iniciado el escaneo de las actas para dar a conocer los porcentajes y nombres de los ganadores en los diferentes niveles de competencia política.

En el caso del departamento de Cortés, ya están los camiones con las maletas electorales de los 12 municipios.

"Vamos a comenzar a dar resultados mañana (lunes) a través de boletines cada dos horas, según vengan ingresando las distintas maletas de las mesas electorales receptoras", decía anoche la consejera presidente del CNE, Ana Paola Hall, en una rueda de prensa, acompañada por los concejales Rixi Moncada y Kelvin Aguirre.

"No va haber silencio, van a poder saber prontamente los resultados, tenemos un período meta de cuatro a cinco días para poder dar el resultado presidencial en los distintos movimientos", explicó Hall.

Sobre resultados dados a través de boca de urna, Hall expresó que "no reconocemos ningún resultado (a boca de urna), porque no es el oficial. El CNE sigue trabajando, no nos detenemos, no estamos en silencio, simplemente el proceso esta vez es diferente, pero habrá que esperar un poco".

Omar Rivera, director ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), indicó que "los errores cometidos en estas elecciones internas y primarias de los partidos políticos deben ser corregidos en comicios generales de noviembre de 2021. Necesitamos nueva Ley Electoral, nueva Ley de Justicia Electoral, padrón electoral saneado y distribución de nueva tarjeta de identidad, entre otros".

Reacciones

En un último mensaje a través de sus redes sociales, el precandidato presidencial Yani Rosenthal exteriorizó que "agradezco a todos los hondureños que demostraron su respaldo hacia nuestro movimiento y a otros candidatos liberales. Reiteramos el compromiso de luchar por la unidad de la oposición y la unidad de nuestra Honduras".

"Buen día pueblo hondureño, estamos a la espera si los conteos oficiales reafirman las tendencias de las encuestas a boca de urna. Es importante para una nación honrar la democracia y hacerla cumplir", sostuvo Carlos Eduardo Reina.

Mauricio Oliva puntualizó que "respetaremos los resultados oficiales del CNE referente a este proceso electoral. Lo importante no son las ´bocas de urna´, sino que se recojan todas las actas de Presidente, alcaldes y diputados a nivel nacional y que se respete la voluntad del pueblo".

"Exigimos al CNE representantes de todos los movimientos para el escrutinio digital. No permitiremos adulterar ningún acta y denunciamos públicamente que a nuestro movimiento no nos han dado el acceso al repositorio de actas escaneadas", cuestionó Luis Zelaya.

Comenzando los escrutinios anoche en un centro de votación de Tegucigalpa.

El virtual candidato a la presidencia por el Partido Nacional, “Tito” Asfura, les dijo a los nacionalistas que no les va a fallar, luego que las datos de boca de urna de las elecciones internas o primarias de ayer domingo lo dieran como vencedor.



"A pesar que los datos de boca de urna nos dan como vencedores, quiero recordarles que todos somos nacionalistas y nos necesitamos todos los días”, indicó.

A la espera de resultados oficiales

Honduras cerró ayer domingo la elección de sus candidatos para los comicios generales del 28 de noviembre. Las urnas cerraron a las 5:00 pm y aunque la tendencia de los resultados oficiales aún se desconoce, una encuesta a boca de urna de la empresa Marketing Total ya daba algunas señales.



El alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, por el Partido Nacional (PN, derecha); Xiomara Castro por el izquierdista Libertad y Refundación (Libre) y Yani Rosenthal por el Partido Liberal (PL, derecha) lideraban las preferencias por sus respectivas agrupaciones.

Uno de los centros de votación para ejercer el sufragio por candidatos del Partido Nacional.



En la contienda participaron los tres partidos con más simpatizantes del país, que competirán para suceder al actual mandatario Juan Orlando Hernández. Unas 4.8 millones de personas estaban inscritas para sufragar, según el Consejo Nacional Electoral (CNE) y hubo medidas de bioseguridad por la pandemia.



En el oficialista PN, Asfura aventajaba con 68% al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, con 32%. Según la encuesta, Castro, esposa de expresidente Manuel Zelaya, acumulaba el 74.4% ante tres competidores internos.



Mientras que en el Partido Liberal (PL, derecha) el empresario y exdiputado Yani Rosenthal sumaba el 45,5% de los votos. Contra él compitieron Luis Zelaya, que estaba con 39,6% y el diputado Darío Banegas 13,4%, según los resultados de la encuesta.



En noviembre están habilitados para competir un total de 14 partidos, con candidatos para 128 escaños en el Congreso Nacional, 20 para el Parlamento Centroamericano y 298 corporaciones municipales.