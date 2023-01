Elección de los 15 magistrados será por voto individual y público

Luego de que las bancadas de los partidos políticos no llegaran a ningún consenso anoche para elegir a los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia, continuarán con los cabildeos.Ahora los 128 congresistas volverán a sesionar hasta la próxima sesión para realizar la elección de forma directa.

Los cabildeos se mantendrán entre las bancadas y en la próxima sesión ya no corresponde presentar nómina, sino que recurrir al segundo mecanismo que manda la ley, elección individual mediante voto directo, el cual las bancadas votaron por unanimidad para que sea público.Allí saldrán electos los magistrados que obtengan los 86 votos, es decir, la mayoría calificada.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Jari Dixon, afirmó que como no hubo consenso, se irá al voto público, donde se vota por cada uno de los 45 candidatos.

“Nosotros pedimos ocho magistrados y eso no es un secreto para nadie, y es obvio que los partidos de oposición quieren bloquear ese tipo de situaciones y por eso se ha bloqueado el asunto”, apuntó.

Manifestó que la posición de la bancada de Libre es de ocho magistrados y no cree que vaya a cambiar. La Constitución dice que hay que votar cuantas veces sea necesario una vez que fracase la moción de elección de nómina.

Sobre la propuesta del Partido Nacional, Dixon dijo que tienen que entender que son un partido en oposición, minoritario y no pueden aspirar a tener un control de la Corte Suprema de Justicia.

El diputado Tomás Zambrano, jefe de la bancada nacionalista, afirmó que con base al artículo 311 de la Constitución se sometió una nómina de 15 magistrados a votación.

“No se llegó a un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para lograr un consenso, no existe crisis por no elegir Corte hoy, esto no nos puede llevar a una convulsión social, porque la misma ley establece que se va a continuar votando las veces que sea necesario”, apuntó.

Zambrano dejó claro que no apoyarían una Corte en la cual Libre tenga ocho magistrados y no acompañarán que Libre esté dividiendo las bancadas en el Congreso Nacional para utilizar a esos diputados de otros partidos a que pongan magistrados en nombre de ellos.Todo apunta que el escenario de las elección de la Corte Suprema de Justicia de 2016 se repetirá.

Los actuales magistrados fueron electos luego de 17 días de intensas negociaciones, pues no lograban consenso. En esa ocasión por primera vez se recurrió al mecanismo de elección por voto directo y secreto, aunque muchos diputados lo hicieron público y esta vez algunos han afirmado que así lo harán.