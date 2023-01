$!Nueva Corte: Puja entre Libre y Partido Nacional aleja posible consenso

La convocatoria para la elección está hecha para en horas de la tarde.A las 10:00 am, los diputados de todas las bancadas están convocados para la ceremonia de instalación de la segunda legislatura 2023.

El diputado Tomás Zambrano, jefe de la bancada nacionalista, confirmó ayer que ya tenían a sus cinco candidatos a magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Aunque no precisó los nombres de los elegidos, dijo que propondrán mínimo cinco de los 15 que evaluaron internamente en la bancada.

Agregó que lo que han visto en los análisis que hicieron es el compromiso de defender la democracia, que no comparten la ideología de este sistema socialista que quiere implementar Libre desde la Corte Suprema de Justicia y magistrados . Apoyarán a los que defiendan la vida, la familia y que estén en contra del aborto y del matrimonio igualitario.

“Vamos a elegir una Corte que no sea a la medida de Mel Zelaya y de Libre, donde no tengan ocho magistrados ”, indicó.

“Esperamos se pueda elegir Corte mañana (hoy), pero no significa que mañana, si no existen los consensos, es que entra en crisis el país. Vamos a tener que someter a votación las veces que sea necesario hasta que tengamos los 86 votos que requiere la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia ”, finalizó.

Los últimos en reunirse ayer en horas de la tarde fueron los miembros de la bancada de Libre, integrada por 50 parlamentarios. Rafael Sarmiento, jefe de bancada, expresó que se analizarían los 45 candidatos a magistrados y que las notas no determinan a una persona. “Son criterios que vamos a valorar para hacer una propuesta de 15 candidatos”, añadió.

En otro extremo, la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), compuesta por 10 diputados, emitió anoche un comunicado en el que dio a conocer que no votará por estos 11 candidatos a magistrados: Anny Belinda Ochoa, Danelia Ferrera, Nelson Danilo Franco, José María Díaz, Edwin Geovanny de la O, Yuri Melara, Wagner Vallecillo, Daniel Sibrián, Luis Padilla, Sonia Marlina Dubón y Odalis Nájera.De ser así, los partidos tradicionales perderían el control del Poder Judicial al no contar con el dominio dentro de la cámara legislativa, ahora en manos de Libre, el cual no solo exige un mayor número de magistrados, sino también la presidencia.