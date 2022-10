EEUU ratifica respaldo a la administración de Xiomara Castro

“El primer compromiso es que mantendremos comunicación fluida en la que podamos explicar cosas que no entendemos para prevenir malentendidos”, declaró el funcionario.

Aseguró que entienden la posición de la embajadora Dogu, pues “ella quiere ser muy transparente en lo que está haciendo, precisamente para ganarse la confianza”. No obstante, señaló que la oposición utiliza las posiciones del Gobierno de Estados Unidos para desestabilizar al mandato de la presidenta.

Dicen que EE UU no los ha llamado

Tegucigalpa. Los diputados del Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras y la oposición nacionalista desestimaron las declaraciones de Carlos Zelaya, secretario del Congreso, y negaron cualquier tipo de amenazas o llamadas realizadas por la embajada de Estados Unidos. “En ningún momento nos han llamado para no apoyar decretos enviados por el Poder Ejecutivo”, dijo el jefe de la bancada del PSH, Tomás Ramírez. El diputado liberal Marlon Lara aseguró que “jamás me han llamado para tener ese tipo de discusiones, pero en el momento que me llamen para analizar una ley, como también lo pueden hacer del Japón, que es un país aliado, entonces uno siempre está abierto”. El nacionalista Tomás Zambrano enfatizó en que “en ningún momento hemos recibido llamadas”.