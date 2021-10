EEUU acusa a “Volantillo” de ser un poderoso narco y pide extradición

Un jurado estadounidense tendría en la mira a un presunto narcotraficante hondureño identificado como Walter Alexander Ramos Rivera, alias “Volantillo”, quien es investigado en la Corte de Miami por vínculos con varios delitos relacionados al tráfico de drogas.

El jurado de Miami presentó cargos ante la Corte Federal del Distrito de la Florida contra el hondureño, según publicó El Heraldo este jueves.

Las autoridades fiscales de Miami consideran a “Volantillo” como un “poderoso narcotraficante y lavador de activos, cuyas estructuras criminales operan con total impunidad en Honduras”, reza la publicación que relaciona al presunto capo con delitos y acusaciones en ese estado.

¿Quién es “Volantillo”?

La información describe que la acusación transcurre entre indagaciones que datan desde 2006 contra el hondureño. “Volantillo” habría conspirado para importar cocaína desde otros países centroamericanos, como Guatemala y Panamá, además de Colombia y México.

“Se combinó, conspiró, confederó y acordó con otras personas conocidas y desconocidas para el gran jurado distribuir cocaína”, es la descripción que el jurado de Miami tendría en sus manos en el expediente abierto contra Ramos Rivera.

La justicia de Estados Unidos señala que el Supremo de Honduras admitió en 2019 una solicitud de extradición contra “Volantillo”, pero esta no ha sido efectuada porque el hombre no ha sido capturado por la Agencia Técnica de Investigación (Atic). Autoridades hondureñas no se han pronunciado, hasta ahora, sobre esa información.

“Se emitió una orden de arresto para el imputado y debido a que no ha comparecido inicialmente, se le transfiere a la condición de prófugo de la justicia”, afirmó el juez estadounidense asignado al caso del hondureño, Robert N. Scola, se explica en el artículo de El Heraldo.

“Volantillo” ha sido denunciado en Honduras por vínculos de bienes de lavadores de activos, como en agosto de 2019, cuando el Ministerio Público ejecutó la Operación Baliza en los departamentos de Atlántida y Colón. Entre esos bienes se incautó una empresa de producción de mariscos relacionada a “Volantillo”.