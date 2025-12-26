Eduardo Facussé pide reformas electorales tras triunfo de Nasry Asfura

Cortés, Honduras.

El empresario Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), se pronunció este viernes tras el triunfo electoral de Nasry Asfura y llamó a impulsar reformas para evitar que se repitan procesos electorales marcados por irregularidades. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Facussé consideró necesario revisar el sistema electoral hondureño luego de lo que calificó como un proceso “accidentado y plagado de penosas irregularidades”.

“Se deben hacer reformas para que no se repita el proceso electoral accidentado, y plagado de penosas irregularidades”, escribió el empresario en su publicación. Facussé también felicitó al presidente electo Nasry “Tito” Asfura y pidió apertura política para integrar las aspiraciones representadas por Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal.

"Felicitamos al presidente electo Nasry Asfura y solicitamos amplitud para integrar las aspiraciones que impulsaba Salvador Nasralla. Debemos hacer de tripas, corazón", añadió en el mensaje.

La victoria de Nasry Asfura