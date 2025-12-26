Eduardo Facussé pide reformas electorales tras triunfo de Nasry Asfura

El empresario Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), se pronunció este viernes tras el triunfo electoral de Nasry Asfura y llamó a impulsar reformas para evitar que se repitan procesos electorales marcados por irregularidades.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Facussé consideró necesario revisar el sistema electoral hondureño luego de lo que calificó como un proceso “accidentado y plagado de penosas irregularidades”.
“Se deben hacer reformas para que no se repita el proceso electoral accidentado, y plagado de penosas irregularidades”, escribió el empresario en su publicación.
Facussé también felicitó al presidente electo Nasry “Tito” Asfura y pidió apertura política para integrar las aspiraciones representadas por Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal.
“Felicitamos al presidente electo Nasry Asfura y solicitamos amplitud para integrar las aspiraciones que impulsaba Salvador Nasralla. Debemos hacer de tripas, corazón”, añadió en el mensaje.
La victoria de Nasry Asfura
Nasry Asfura, de 67 años, fue declarado de forma virtual presidente electo de Honduras tras una espera de 24 días después de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.
El proceso electoral estuvo marcado por tensiones políticas, denuncias de presunto fraude formuladas incluso antes de la jornada electoral, amenazas contra consejeras del organismo electoral y señalamientos de supuesta injerencia externa.
De acuerdo con los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Asfura, candidato del Partido Nacional, obtuvo el 40.26 % de los votos, superando por un estrecho margen a Salvador Nasralla, quien alcanzó el 39.54 %, con el 99.93 % de las actas escrutadas.
El presidente electo es conocido popularmente como “Papi a la orden” y se desempeñó anteriormente como alcalde del Distrito Central, cargo desde el cual consolidó su proyección política a nivel nacional.
Asfura sucederá en el cargo a Xiomara Castro, presidenta de la República por el partido Libre, quien confirmó que entregará el poder el próximo 27 de enero, conforme a lo establecido en la Constitución.