  1. Inicio
  2. · Honduras

Eduardo Facussé pide reformas electorales tras triunfo de Nasry Asfura

Eduardo Facussé felicitó a Nasry Asfura y le solicitó integrar las aspiraciones que impulsaba Salvador Nasralla.

Eduardo Facussé pide reformas electorales tras triunfo de Nasry Asfura

Eduardo Facussé consideró necesario revisar el sistema electoral hondureño.
Cortés, Honduras.

El empresario Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), se pronunció este viernes tras el triunfo electoral de Nasry Asfura y llamó a impulsar reformas para evitar que se repitan procesos electorales marcados por irregularidades.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Facussé consideró necesario revisar el sistema electoral hondureño luego de lo que calificó como un proceso “accidentado y plagado de penosas irregularidades”.

Este será el salario de Nasry Asfura como presidente de Honduras

“Se deben hacer reformas para que no se repita el proceso electoral accidentado, y plagado de penosas irregularidades”, escribió el empresario en su publicación.

Facussé también felicitó al presidente electo Nasry “Tito” Asfura y pidió apertura política para integrar las aspiraciones representadas por Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal.

“Felicitamos al presidente electo Nasry Asfura y solicitamos amplitud para integrar las aspiraciones que impulsaba Salvador Nasralla. Debemos hacer de tripas, corazón”, añadió en el mensaje.

La victoria de Nasry Asfura

Nasry Asfura, de 67 años, fue declarado de forma virtual presidente electo de Honduras tras una espera de 24 días después de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.

El proceso electoral estuvo marcado por tensiones políticas, denuncias de presunto fraude formuladas incluso antes de la jornada electoral, amenazas contra consejeras del organismo electoral y señalamientos de supuesta injerencia externa.

De acuerdo con los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Asfura, candidato del Partido Nacional, obtuvo el 40.26 % de los votos, superando por un estrecho margen a Salvador Nasralla, quien alcanzó el 39.54 %, con el 99.93 % de las actas escrutadas.

El presidente electo es conocido popularmente como “Papi a la orden” y se desempeñó anteriormente como alcalde del Distrito Central, cargo desde el cual consolidó su proyección política a nivel nacional.

Asfura sucederá en el cargo a Xiomara Castro, presidenta de la República por el partido Libre, quien confirmó que entregará el poder el próximo 27 de enero, conforme a lo establecido en la Constitución.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias