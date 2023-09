Dunia Elvir, hondureña reconocida por Museo de Historia de EUA

De adolescente indocumentada en Los Ángeles, la hondureña Dunia Elvir soñaba con convertirse en una periodista que le diera voz a su comunidad, pero nunca se imaginó que un día su trabajo en las noticias sería reconocido por el Museo Nacional de Historia Estadounidense.

La trayectoria de más de 25 años de Elvir en el periodismo en Los Ángeles está incluida en la exhibición “¡De última hora! Latinas Report Breaking News”, que desde este viernes se expone en el museo que hace parte del prestigioso Instituto Smithsonian en Washington.

“Aún no termino de creer que haya llegado hasta aquí”, dice emocionada Elvir en entrevista con EFE. La hondureña reflexiona que en su juventud “todo indicaba que no iba a poder” cumplir su sueño. “Era pobre, no hablaba inglés, no tenía papeles y era madre adolescente. No era el mejor escenario”, recuerda.

Nacida en 1973 en el puerto de La Ceiba (Honduras), Elvir emigró a EE.UU. siendo adolescente y se radicó en Watts, un barrio de bajos recursos del sur de Los Ángeles, donde tuvo que trabajar con su abuela limpiando casas. “Mi historia es como la de la mayoría de inmigrantes que llegan con las manos vacías pero con muchas ganas de salir adelante”, sostiene.