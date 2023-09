Tegucigalpa, epicentro de una enorme fiesta cívica

En la capital unos 80 centros educativos seccionados en siete bloques desfilaron a paso lento por el bulevar Suyapa, extendiéndose el acto hasta el anochecer.

Primero entró al estadio Nacional José de La Paz Herrera la escolta de banderas, seguido del Centro de Educación Prebásica y Básica Especial Gubernamental Cire.

A eso de las 8:00 am los alumnos del Instituto Central Vicente Cáceres encendieron el ambiente con sus presentaciones, pero tuvieron que esperar hasta después de las 11:00 am para entrar al coloso capitalino debido a que la marcha de la Resistencia del Partido Libertad y Refundación (Libre) llegó a eso de las 9:15 am, encabezada por el expresidente Manuel Zelaya Rosales y un grupo de funcionarios del Estado.