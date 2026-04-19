Dos alcaldes de Libre se unen al Partido Liberal

​​​San Pedro Sula.

Dos alcaldes que hasta ahora militaban en el Partido Libertad y Refundación (Libre) formalizaron este sábado su incorporación al Partido Liberal de Honduras, durante un acto de juramentación realizado en un hotel del departamento de Santa Bárbara.

Los ediles son Luis Enamorado, alcalde de Ceguaca, y José Luis Hernández Portillo, de San Francisco de Ojuera.