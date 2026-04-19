Dos alcaldes de Libre se unen al Partido Liberal

Dos alcaldes que hasta ahora militaban en el Partido Libertad y Refundación (Libre) formalizaron este sábado su incorporación al Partido Liberal de Honduras, durante un acto de juramentación realizado en un hotel del departamento de Santa Bárbara.
Los ediles son Luis Enamorado, alcalde de Ceguaca, y José Luis Hernández Portillo, de San Francisco de Ojuera.
Alia Kafati, diputada del Partido Liberal, informó que en total 675 líderes se sumaron a esa fuerza política, incluyendo representantes provenientes de otras organizaciones.
Entre los nuevos integrantes también figuran Carlos Rodríguez, Carlos Rogel, Steven Interiano y David Enamorado, vinculados previamente al Partido Nacional y a la Democracia Cristiana.
El evento contó con la participación de dirigentes liberales como Jorge Cálix y Francis Cabrera, quienes respaldaron públicamente la incorporación de los nuevos miembros.