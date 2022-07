“Dormimos en la bartolina”: actual alcalde hondureño cuenta por qué lo arrestaron

Le tocó subir a la paila de una patrulla de la Policía Nacional y pasó la noche tras las rejas, así lo confesó el alcalde de Bonito Oriental, Mario Renato Planas, luego de presuntamente ser denunciado por “escándalo público”.

El edil contó su versión de los hechos y manifestó no sentirse molesto por lo que le ocurrió, aunque sí opinó que quizás al policía que lo detuvo no le gustó “la pregunta que le hicimos”.

“El día domingo estuvimos en un área compartiendo con los amigos, llegó la autoridad y al final el responsable del operativo dijo que era porque habían hecho una denuncia por escándalo público”, comenzó declarando él.

Ante eso, según el testimonio de Planas, él le consultó al oficial quién era la persona que denunció, pero esa interrogante provocó unos “dimes y diretes” entre el alcalde y el uniformado.

“Él terminó diciendo que era la máxima autoridad y que me podía meter preso en ese momento. Yo le dije ‘está bien, hágalo, no hay ningún problema’. Nos pusieron las chachas (...) nos trajeron a la posta y dormimos en la bartolina y nos sacaron a las 6:00 am”, continuó su relato.

Asimismo, aseguró que al momento de la detención “no estábamos en la calle, no era ningún parque, no estábamos en ningún lugar abierto haciendo escándalo, sino que era un lugar cerrado”.

“(...) No me molesta, reconocemos nuestros errores, pero sí siento que a este señor no le gustó la pregunta que le hicimos”, sostuvo.