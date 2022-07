No, yo estoy bien. Gracias a Dios todo bien. Obviamente estamos con todos los cuidados como bien todos sabemos. En definitiva, hemos preservado de la salud de los futbolistas que es lo más importante.

Además, nos confirmó la llegada del nuevo fichaje del Motagua (por dos torneos), el argentino Fabricio Brener, de 24 años de edad y quien viene de jugar con el Pas Giannina de la Súper Liga de Grecia. El extremo derecho y ex de Belgrano de Córdoba llegará mañana (lunes) a tierras hondureñas.

¿Motagua seguirá contratando jugadores de parte suya o cierran operaciones?

Estamos evaluando si es necesario incorporar a alguien más y si es conveniente o no. Yo siempre digo: La cantidad no nos va a garantizar absolutamente nada. Por más que traigamos cinco, seis, ocho, diez jugadores, eso nos va abultar la plantilla, pero no va a significar mayor calidad.

Si tenemos un equipo balanceado donde podamos trabajar y hacer hincapié en la idea futbolística y en los desafíos que tenemos por delante eso nos va hacer afrontar cada competencia como corresponde.

Evaluaremos si hace falta alguna incorporación más, no estamos retirando el mercado, pero evaluaremos si son necesarias (las contrataciones).

¿La gira por Estados Unidos se mantiene?

Sí, eso sí. Eso nunca estuvo en duda. Desistimos ir (a la pretemporada en Tela) por precauciones y para evitar nuevos casos. Entonces, tomamos la decisión de hacer los entrenamientos aquí (Complejo Pedro Atala Simón) y lo hicimos para preservar la salud de todos.

¿Es una obligación el bicampeonato?

La obligación es seguir creciendo, mejorando. Seguir manteniendo la idea de juego, trabajo y conceptos. Esa es la obligación que vamos a tener sin duda en cada compromiso. Tenemos que afrontar que somos los últimos campeones y eso nos obliga siempre a intentar ser siempre los mejores. Sin duda ese es un gran desafío.

Las obligaciones pasan por lo que nosotros podamos hacer y no por lo que anhelemos. Creo que va a ser una consecuencia de lo que nosotros vayamos construyendo.

Vino al país y pocos lo conocían y ahora es el arquitecto de la copa 14 de Motagua ¿qué tal ha sido el trato que ha recibido?

Eso ha sido algo muy lindo para nosotros como grupo. Todo eso ha ayudado y es parte del ser humano poder hacer que nos sintamos de la mejor manera. Estoy agradecido, cómodo, me siento en casa y la gente me ha hecho redoblar los esfuerzos. Cada vez estoy más comprometido con la institución, jugadores, gente que colabora y con la afición que nos debemos a ellos.