Diputados se tomarán otro "feriado legislativo" por el Día del Niño y las fiestas patrias

Tegucigalpa, Honduras. En una decisión que combina la celebración del Día del Niño con los festejos por los 205 años de la independencia patria, la cámara parlamentaria ha resuelto suspender sus sesiones plenarias, otorgando a los congresistas una prolongada pausa en su agenda de debates.

​El calendario legislativo quedará reducido a únicamente dos jornadas de trabajo para la presente semana, interrumpiendo la actividad del pleno a partir del jueves para dar paso a las festividades infantiles y, de manera consecutiva, al feriado por las fiestas patrias.​

"Este Congreso Nacional esta semana solo va a estar sesionando el día martes 8 y el miércoles 9 de septiembre. El jueves 10 de septiembre no vamos a estar sesionando debido a que compañeros de las diferentes bancadas han pedido al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, suspender la sesión por la celebración del Día del Niño", informó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.​

La parálisis de la actividad en el Congreso Nacional se extenderá de forma completa durante toda la siguiente semana.

A pesar de que los actos conmemorativos de la independencia se concentran en la jornada del martes 15 de septiembre, las autoridades del Congreso dispusieron desconvocar las sesiones de toda esa semana. ​"De igual manera, la siguiente semana tenemos la celebración de las fiestas patrias el día martes 15 de septiembre, donde estamos conmemorando los 205 años de independencia. De igual manera, no vamos a estar sesionando la próxima semana", agregó el diputado Ledezma.