Diputado Ramón Carranza: Honduras realizará una diplomacia útil

Tegucigalpa, Honduras.

La visita del presidente electo Nasry Asfura, genera expectativas en el ámbito diplomático por las relaciones con diversos países.

Tras la visita de Asfura a Israel y sostener importantes encuentros, el diputado nacionalista Ramón Carranza Discua, se pronunció en la red social X donde expresa:" Presidente electo Nasry Asfura: su visita a Israel, tras estar recientemente en EE. UU., envía una señal clara: Honduras en su mandato realizará una diplomacia útil".