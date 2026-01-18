  1. Inicio
Diputado Ramón Carranza: Honduras realizará una diplomacia útil

El diputado nacionalista aseguró que la visita del presidente electo Nasry Asfura en Israel, envía un mensaje claro.

El diputado nacionalista Ramón Carranza.
Tegucigalpa, Honduras.

La visita del presidente electo Nasry Asfura, genera expectativas en el ámbito diplomático por las relaciones con diversos países.

Tras la visita de Asfura a Israel y sostener importantes encuentros, el diputado nacionalista Ramón Carranza Discua, se pronunció en la red social X donde expresa:" Presidente electo Nasry Asfura: su visita a Israel, tras estar recientemente en EE. UU., envía una señal clara: Honduras en su mandato realizará una diplomacia útil".

Benjamín Netanyahu y Nasry Asfura se reúnen en Israel

"Una relación más madura y estratégica con Israel que se traducirá en resultados para la gente: tecnología para agua y agricultura, cooperación en salud, innovación y oportunidades de empleo", destacó el diputado por el departamento de El Paraíso.

Considera que "el verdadero valor de estos encuentros será su capacidad de convertirse en acciones concretas, fortalecer las relaciones comerciales y atraer inversión que genere bienestar real".

El presidente electo Nasry Asfura antes de viajar a Israel, sostuvo encuentros con autoridades y representantes de organismos internacionales de crédito.

