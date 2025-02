“El Partido Liberal es una cuestión de sentimiento, no de moda”

Tegucigalpa, Honduras

“Hay una deuda permanente de la clase política y no soy la excepción que es luchar por lograr la segunda vuelta o balotaje, eso le da la oportunidad al ciudadano de mayor democracia, mayor oportunidad y ese es un tema que estamos pendiente, he sido muy protagónico, lo conozco y es un tema que lo tengo agendado y que estamos trabajando en ello”, manifestó el abogado y docente universitario que se postula por el movimiento Todos por Honduras.

¿Cree que el Partido Liberal se ha renovado y fortalecido con la llegada de Jorge Cálix y Salvador Nasralla?

Con la participación de los cuatro precandidatos, el Partido Liberal necesitaba esa sacudida y ha logrado motivar a propios y extraños; el Partido Liberal ha renacido su fortaleza, su esperanza, hoy por hoy es una opción real para poder gobernar el país.

¿Cómo afectan los dimes y diretes entre precandidatos a la Presidencia de la República hasta autoridades partidarias del liberalismo?

Afecta, no hay duda y ese es el reto. El 9 de marzo inicia una nueva etapa, de la madurez política, de la responsabilidad de la dirigencia, del compromiso con Honduras, el compromiso partidario y esperamos que los cuatro precandidatos estén a la altura; no deben fallarle a Honduras y deben sacar una unidad fuerte, transparente, blindada de otro tipo de sentimientos.

¿Puede haber algún político liberal más grande que la misma institución política tradicional?

No, el Partido Liberal es una gran institución, no solo estamos hablando de militancia, dirigencia, valores. El Partido Liberal no es una moda, es sentimiento; no puede haber ninguna persona por encima o considerarse más grande.