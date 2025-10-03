Detienen en Nicaragua a barco pesquero con 17 tripulantes hondureños

Tegucigalpa, Honduras.

La dirección deneral de la Marina Mercante de Honduras confirmó este viernes que el buque pesquero Sophia Teresa, con 17 tripulantes hondureños a bordo, fue retenido por autoridades nicaragüenses mientras realizaba faenas de pesca en la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Geovanny Ochoa, funcionario de la Marina Mercante, explicó que la embarcación salió de Roatán y, según el monitoreo electrónico, ingresó a aguas jurisdiccionales de Nicaragua.

“La Dirección General de la Marina Mercante está realizando vigilancia electrónica y observamos que la embarcación se salió de nuestra agua jurisdiccional. Contactamos al propietario y, de acuerdo con la trayectoria, tenemos el indicio de la retención. El buque está próximo a llegar al puerto de El Bluff en Nicaragua, que es donde llevan las embarcaciones retenidas”, declaró Ochoa.