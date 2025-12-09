¿Qué pasó con Dulce Villanueva tras audiencia de declaración de imputado?

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Villanueva enfrenta cargos por el delito de concusión, y el juez programó la audiencia inicial para el próximo lunes 15 de diciembre a las 9:00 de la mañana.

La exdirectora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), Dulce Villanueva, fue remitida este martes a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas), luego de que un juez de los Tribunales en Materia de Corrupción ordenara su detención judicial durante la audiencia de declaración de imputado.

Previo a su comparecencia, la exfuncionaria llegó al edificio judicial con una actitud relajada, sonriendo y ofreciendo breves declaraciones en las que aseguró haber colaborado siempre con las autoridades.

“Siempre he colaborado con las autoridades; me sorprende este requerimiento”, expresó mientras era conducida esposada hacia la sala de audiencias.

Su detención se enmarca en una investigación por supuestas irregularidades cometidas durante su administración al frente de la Dinaf, relacionadas con la gestión interna de la institución.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Villanueva dejó el cargo el 26 de mayo de 2023, tras la divulgación de audios en los que presuntamente exigía pagos a empleados de la Dinaf a cambio de beneficios salariales, hechos que hoy forman parte del expediente en su contra.