Descartan contaminación en río Chamelecón tras accidente en Quimistán

Santa Bárbara, Honduras.

Las autoridades descartaron este lunes cualquier riesgo de contaminación en el río Chamelecón tras el accidente de tránsito ocurrido en Quimistán, Santa Bárbara, donde una rastra que transportaba material peligroso colisionó con un autobús. El titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Reinaldo Sánchez, aseguró que, pese a la preocupación generada por el derrame de cianuro, no se ha identificado afectación al afluente ni a las comunidades cercanas. Según explicó el funcionario, los equipos de respuesta actuaron de manera oportuna en la zona del accidente, lo que permitió contener el material y evitar su dispersión hacia fuentes de agua.

La emergencia, registrada el domingo, dejó un saldo de nueve personas fallecidas y varios heridos, lo que provocó alarma no solo por el impacto del hecho, sino también por el tipo de sustancia (cianuro) que transportaba la unidad de carga. Sin embargo, Sánchez fue enfático al indicar que los monitoreos realizados descartan contaminación en el río Chamelecón, uno de los principales cuerpos de agua de la región norte del país. Asimismo, señaló que tampoco existe riesgo para el personal médico que atiende a los heridos en el hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula.