Descartan contaminación en río Chamelecón tras accidente en Quimistán

Las autoridades descartaron este lunes cualquier riesgo de contaminación en el río Chamelecón tras el accidente de tránsito ocurrido en Quimistán, Santa Bárbara, donde una rastra que transportaba material peligroso colisionó con un autobús.
El titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Reinaldo Sánchez, aseguró que, pese a la preocupación generada por el derrame de cianuro, no se ha identificado afectación al afluente ni a las comunidades cercanas.
Según explicó el funcionario, los equipos de respuesta actuaron de manera oportuna en la zona del accidente, lo que permitió contener el material y evitar su dispersión hacia fuentes de agua.
La emergencia, registrada el domingo, dejó un saldo de nueve personas fallecidas y varios heridos, lo que provocó alarma no solo por el impacto del hecho, sino también por el tipo de sustancia (cianuro) que transportaba la unidad de carga.
Sin embargo, Sánchez fue enfático al indicar que los monitoreos realizados descartan contaminación en el río Chamelecón, uno de los principales cuerpos de agua de la región norte del país.
Asimismo, señaló que tampoco existe riesgo para el personal médico que atiende a los heridos en el hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula.
Las autoridades mantienen vigilancia en el área mientras avanzan las labores de limpieza y retiro del material involucrado en el accidente.
En paralelo, el Gobierno analiza medidas para reforzar la seguridad vial, especialmente en lo relacionado con el transporte de sustancias peligrosas durante períodos de alta circulación vehicular.
Entre las propuestas en evaluación se encuentra la regulación de horarios para la movilización de rastras que trasladan este tipo de materiales, con el fin de reducir riesgos en carretera.
Sánchez también reiteró el llamado a la prudencia, al señalar que la imprudencia continúa siendo uno de los principales factores en los accidentes de tránsito registrados en el país.
Además, destacó la respuesta institucional durante el feriado de Semana Santa, subrayando el trabajo coordinado de miles de personas que participaron en los operativos de prevención y atención de emergencias.