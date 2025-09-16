Declaran alerta verde por 48 horas en el Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La medida entró en vigor a las 9:00 de la noche de ayer lunes tras los análisis realizados por el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la AMDC, que detectaron acumulados de lluvia significativos en diferentes puntos de la ciudad.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a través del Comité de Emergencia Municipal (Codem) y en coordinación con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), declaró alerta verde por 48 horas en la capital hondureña debido a los pronósticos de lluvias que podrían generar deslizamientos e inundaciones.

Estos niveles están provocando la saturación de los suelos, lo que eleva el riesgo de deslizamientos en la franja sur de Tegucigalpa, desde el oriente hasta el occidente.

Las autoridades municipales informaron que los equipos de emergencia mantendrán vigilancia permanente en zonas altamente vulnerables, donde podrían registrarse desprendimientos de material, movimientos de laderas e inundaciones.

Asimismo, se reforzarán las actividades preventivas y de monitoreo las 24 horas del día para brindar una respuesta inmediata a la población.

El alcalde Jorge Aldana recordó a la ciudadanía la importancia de mantenerse alerta, especialmente en comunidades ubicadas en áreas de riesgo. Además, instó a denunciar cualquier situación de emergencia a través de la línea 100.