David Chávez se defenderá en libertad, pero no podrá salir del país

Tegucigalpa.

En la resolución de la audiencia inicial, el jurista determinó que Chávez Madison deberá seguir en el proceso judicial y no le otorgó el sobreseimiento definitivo que solicitaba la defensa legal.

Entre tanto, Darwin García, apoderado legal de David Chávez, criticó la decisión del juez, asegurando que "no hay ningún margen de violación a la ley. Aquí lo que ha sucedido es que en este proceso había una resolución anterior y que los jueces no tienen ese carácter de independencia para tomar una resolución conforme a derecho, por lo tanto, vamos a presentar un recurso de apelación".

García aseguró: "Nosotros creemos que no se dan los elementos del tipo penal, pues ha imputado el Ministerio Público. Este no es un tema objetivo, no es un tema que se enmarca a las pretensiones de una verdadera tesis acusatoria".

David Chávez es acusado de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, al adquirir un software valorado en más de 70 millones de lempiras y que serviría para varias sedes del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), cuando Chávez era su director, pedo este software nunca fue instalado.

La audiencia preliminar quedó programada para el 24 de junio próximo, donde se podrá elevar la causa a juicio oral y público, o en su defecto, cualquiera de los tipos de sobreseimientos.