Suspenden clases durante 24 horas en cuatro departamentos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La medida aplica para Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Lempira, y tiene como objetivo salvaguardar la integridad física de los estudiantes, según explicó el funcionario.

Daniel Esponda , ministro de Educación, anunció este domingo la suspensión de clases durante 24 horas en los departamentos que permanecen bajo alerta roja debido a las intensas lluvias que afectan el territorio nacional.

“Pedimos a los padres de familia tomar conciencia. Si sus hijos deben cruzar ríos para llegar a los centros educativos, no los expongan ni los envíen a clases”, exhortó Sponda, al tiempo que indicó que las clases podrían retomarse el martes 14 de octubre, dependiendo de la evolución de las condiciones climáticas.

El titular de Educación pidió a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales emitidos por la institución y por los organismos de gestión de riesgo.

Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que extendió por 24 horas más la alerta roja para los departamentos de Francisco Morazán, Lempira, La Paz e Intibucá, debido a las persistentes lluvias.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Asimismo, Copeco amplió la alerta amarilla para Choluteca, Valle, Comayagua, Ocotepeque y El Paraíso, mientras que Copán, Yoro, Santa Bárbara, Cortés y Olancho permanecen en alerta verde, a partir del mediodía de este domingo 12 de octubre de 2025, por un período de 24 horas.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las condiciones meteorológicas continúan influenciadas por una vaguada en superficie, combinada con la convergencia de vientos y humedad provenientes del mar Caribe y el océano Pacífico.

Cenaos advirtió que las lluvias seguirán siendo moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en las regiones suroccidental, central y oriental del país.