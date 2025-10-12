  1. Inicio
Suspenden clases durante 24 horas en cuatro departamentos de Honduras

Daniel Esponda anunció suspensión de clases por lluvias en los cuatro departamentos que permanecen bajo alerta roja.

Daniel Esponda, ministro de Educación.

Tegucigalpa, Honduras.

Daniel Esponda, ministro de Educación, anunció este domingo la suspensión de clases durante 24 horas en los departamentos que permanecen bajo alerta roja debido a las intensas lluvias que afectan el territorio nacional.

La medida aplica para Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Lempira, y tiene como objetivo salvaguardar la integridad física de los estudiantes, según explicó el funcionario.

Extienden Alerta Roja en cuatro departamentos y mantienen 10 más bajo vigilancia por lluvias

“Pedimos a los padres de familia tomar conciencia. Si sus hijos deben cruzar ríos para llegar a los centros educativos, no los expongan ni los envíen a clases”, exhortó Sponda, al tiempo que indicó que las clases podrían retomarse el martes 14 de octubre, dependiendo de la evolución de las condiciones climáticas.

El titular de Educación pidió a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales emitidos por la institución y por los organismos de gestión de riesgo.

Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que extendió por 24 horas más la alerta roja para los departamentos de Francisco Morazán, Lempira, La Paz e Intibucá, debido a las persistentes lluvias.

Asimismo, Copeco amplió la alerta amarilla para Choluteca, Valle, Comayagua, Ocotepeque y El Paraíso, mientras que Copán, Yoro, Santa Bárbara, Cortés y Olancho permanecen en alerta verde, a partir del mediodía de este domingo 12 de octubre de 2025, por un período de 24 horas.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las condiciones meteorológicas continúan influenciadas por una vaguada en superficie, combinada con la convergencia de vientos y humedad provenientes del mar Caribe y el océano Pacífico.

Cenaos advirtió que las lluvias seguirán siendo moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en las regiones suroccidental, central y oriental del país.

