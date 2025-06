CRICOL realiza maratón solidaria y llama a no fallarle a quienes más lo necesitan

Colón, Honduras

Con el corazón en la mano y el lema “Juntos Somos Más Fuertes” como estandarte, el Centro de Rehabilitación Integral de Colón (CRICOL) realiza hoy su XV Maratón en la comunidad de Ilanga, Colón, con el objetivo de recaudar fondos vitales para continuar su labor de amor y servicio.

La jornada solidaria, que se llevará a cabo de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. en el parque central de Ilanga, cuenta con el respaldo del comité de apoyo de la Margen Izquierda, así como de docentes, estudiantes y padres de familia del distrito educativo 0104, quienes han demostrado un espíritu altruista admirable, comprometidos a no escatimar esfuerzos para alcanzar la meta trazada.

Voluntarios se movilizarán por distintas zonas con un llamado claro a la población: “Tócate el corazón y gritá presente con tu ayuda”, porque CRICOL no puede —ni debe— fallarles a quienes dependen de su atención especializada.

Actualmente, el centro atiende a unos 400 pacientes, de los cuales 61 provienen de la Margen Izquierda. Los casos incluyen desde parálisis cerebral infantil y autismo hasta fracturas, amputaciones, secuelas de accidentes y lesiones musculares.

Gracias a la atención de terapeutas especializados, muchos pacientes logran recuperar su movilidad, independencia y calidad de vida.