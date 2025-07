Cossette López: “Esperamos que los consejeros se presenten al pleno”

Tegucigalpa, Honduras.

“El próximo lunes 28 de julio vence el plazo legal para adjudicar el contrato del Trep. No hay ofertas, no hay condiciones , y por principio general, nadie está obligado a lo imposible”, aseguró López, al tiempo que indicó que cuenta con más de 200 páginas de informes que respaldan lo ocurrido.

Sin embargo, el pleno del CNE no ha podido sesionar en los últimos días debido a posturas enfrentadas entre los tres consejeros. En particular, Ochoa ha declinado asistir a las sesiones, alegando que existe una intención de cometer fraude electoral al aprobar un sistema Trep que permita verificación humana, lo cual, según su postura, facilitaría la manipulación de resultados, como ocurrió, a su juicio, en las elecciones de 2013 y 2017.

En referencia a las ausencias reiteradas del consejero Ochoa, la presidenta del CNE advirtió que las consecuencias recaerán sobre el país. “A mí no me hacen daño con no sentarse, les hacen daño a Honduras, y eso está a la vista de todos. A mí no me lastima mi autoestima personal porque no llegue. Él está lastimando a Honduras”, afirmó.

Aunque reconoció que la institución enfrenta serias dificultades, López aseguró que hay salidas posibles si existe voluntad política. Reiteró su disposición al diálogo, siempre que se realice de manera transparente y sin agendas ocultas. “No se trata de alguna negociación por debajo de la mesa”, puntualizó.

También hizo un llamado a los actores políticos para ejercer el poder de forma responsable.